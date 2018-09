I Daft Punk e The Weeknd sono stati denunciati per un presunto plagio nel loro singolo del 2016, "Starboy". La traccia, apparsa sull'omonimo album di The Weeknd, è stato la prima di due collaborazioni che hanno caratterizzato la alleanza musicale con il duo francese. La traccia è stata certificata platino in tutto il mondo e ha venduto oltre 6 milioni di copie solo negli Stati Uniti.

Ora, secondo uno scoop di TMZ, l'artista e cantautrice di San Francisco Yasminah, ha citato in giudizio The Weeknd e i Daft Punk, sostenendo che il suo brano 'Hooyo' del 2009 contiene un numero lampante di somiglianze con 'Starboy'. La cantante sta ora, secondo le indescrizioni, richiede un minimo di 5 milioni di dollari per il presunto plagio.

Sul portale statunitense, la causa afferma che le tracce hanno somiglianze "ovvie" in quanto hanno lo stesso aggancio e chiave, oltre a un presunto ritmo simile. La causa afferma anche che ci sono numerosi post di blog online che hanno citato somiglianze palesi tra le due tracce e che ci sono "migliaia" di commenti che rafforzano le affermazioni di Yasminah.

È stato riferito che i due produttori che hanno lavorato con Yasminah per "Hoyoo", avevano precedentemente minacciato di citare in giudizio i Daft Punk e The Weeknd per il presunto plagio ma che era stato tutto risolto in via extragiudiziale. Yasminah afferma che, non avendo mai ricevuto alcun taglio da quegli insediamenti, lei stessa ha portato avanti la sua battaglia. Puoi ascoltare le 2 canzoni e dire la tua se questa inchiesta abbia un senso compiuto o meno.