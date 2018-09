Spotify ha da poco messo fine al limite del download di canzoni offline dal suo servizio di streaming, che prima permetteva agli utenti di ascoltare brani offline per un massimo di 10 000 tracce (3333 tracce per dispositivo, con un limite di tre dispositivi, per essere precisi). Ora, senza molti annunci da parte dell'azienda di origine svedese, il limite sembra essere stato rimosso definitivamente.

Alcuni utenti esperti hanno scoperto di essere riusciti a superare il limite di 3333 brani questa settimana e un portavoce di Spotify ha confermato l'aggiornamento a Rolling Stone.

"All'interno di Spotify, lavoriamo sempre per migliorare l'esperienza dei nostri utenti. Ora possiamo confermare di aver aumentato il numero di tracce offline per dispositivo, da 3.333 su tre dispositivi a 10.000 tracce per dispositivo per un massimo di cinque dispositivi" portavoce di Spotify.

Anche se il limite era in vigore da diverso tempo, divenne un grosso problema lo scorso luglio per tanti utenti, disagio condiviso apertamente da OOAH dei The Glitch Mob, che ha rilasciato una dichiarazione furiosa su Twitter, un pensiero peraltro condiviso da altri artisti.

damn I've been an avid @Spotify user for so long but the 10,000 song save limit is making me look into other streaming services. SERIOUS BUZZ KILL WTF!?! — OOAH (@ooah) July 12, 2018

Il nuovo limite di 50.000 non è illimitato, ma è ovviamente un grande miglioramento rispetto ai precedenti 10 000. Gli utenti possono trarre vantaggio di questo essenziale aggiornamento fin da subito.