HeadHunterz (DJ-set) | SLAM!

Headhunterz @ SLAM! Bij Igmar 2017-09-14

00. Headhunterz - Intro

01. Headhunterz - My Name Is (DJ Tool)

[01:46] Headhunterz - Dragonborn (Psychedelic Intro Edit) [FREE]

w/ Headhunterz - Psychedelic Sunshine [FREE]

[04:57] Brooklyn Bounce - Club Bizarre (Headhunterz & Noisecontrollers Remix / Sub Zero Project Edit)

[06:52] Atmozfears & Audiotricz - Raise Your Hands [SCANTRAXX]

[06:52] Atmozfears & Audiotricz vs. Headhunterz & Wildstylez - Raise Your Hands vs. How About Now (Audiotricz Mashup)

[09:48] Headhunterz - Last Of The Mohicanz [SCANTRAXX SPECIAL]

[11:25] Headhunterz - The Power Of Music [HARD WITH STYLE]

[15:21] Headhunterz - Destiny [Q-DANCE]