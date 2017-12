Madeon (DJ Set) Live @ Maya Music Festival 2017

Daft Punk - Beyond

Buku - Front To Back (Bassnectar Remix)

Madeon - Isometric (Adventure Live Edit)

Madeon ft. Kyan - You're On (Adventure Live Edit)

ID - ID

Madeon - Ok

The Knocks ft. Alex Newell - Collect My Love (Mat Zo Remix)

Skrillex ft. Poo Bear - Would You Ever

w/ Gesaffelstein - Variations

Shadient - Stalemate

Madeon - Icarus (VIP Mix)

Tchami ft. Taiki Nulight - Godspell

Justice vs. Simian - We Are Your Friends

w/ Mura Masa - Lovesick Fuck

w/ Flipbois - Mode

Childish Gambino - Redbone

ID - ID

Kanye West ft. T-Pain - Good Life

Porter Robinson ft. Amy Millan - Divinity (Shelter Live Edit)

ID - ID

Virtual Self - Ghost Voices

Daft Punk - Aerodynamic

w/ Porter Robinson & Mat Zo - Easy (Acapella)

Me & My Toothbrush - Drop That

Tchami - Adieu

w/ Daft Punk - Revolution 909

Madeon ft. Dan Smith - La Lune (VIP)

San Holo - We Rise