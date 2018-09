Ci risiamo: quando Eminem riprende in mano il microfono, a poche settimane dall'uscita del suo ultimo album, e dopo la dissing track ricevuta da Machine Gun Kelly, è chiaro che i riflettori siano totalmente puntati su di lui in una maniera tale da scaturire delle reazioni a catena incontrastabili. Al di là di chi ne sia uscito più a testa ad alta, in un confronto che non pare dare cenni di rese (MGK sta per rilasciare un nuovo EP), è il momento di focalizzarci sui record realizzati dallo Slim Shady con la sua Killshot, e ne ha stabiliti un bel po':

- Video Rap con più visualizzazioni di sempre in 24 ore con ben 38.1 milioni.

- Terzo video con più visualizzazioni di sempre in 24 ore (dietro al primo di soli 7 milioni). (Classifica dove tutti gli altri video sono essenzialmente degli official video e non solo audio come Killshot).

-Battuto il record ottenuto solo qualche giorno prima detenuto da LIL PUMP e KANYE WEST con I Love It (video con più views su Youtube in una settimana).

-Eminem diventa il primo artista a far crashare la sezione commenti di YouTube a causa della troppa velocità del flusso dei commenti. Per 48 ore è stato impossibile guardare i commenti (usciva solo una schermata bianca).

-E, ovviamente, si tratta dell'AUDIO-video con più views di sempre in 24 ore.

Non servono altre parole per descrivere questo Rap God a tutti gli effetti, più il tempo passa e più molti altri lo danno per tramontato, più è pronto a stupire tutti. In attesa di futuri aggiornamenti di questa vicenda a dir poco infuocata, riascoltiamoci Killshot!