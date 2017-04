Sono stati tempi impegnativi per deadmau5 e mau5trap: la realizzazione del nuovo palcoscenico Cube 2.1, il remix contest lanciato su Splice dall'etichetta discografica e i preparativi per il "Lots of Shows in a Row" tour hanno tenuto occupati l'artista e la sua etichetta per un po' di tempo.

Deadmau5 non ha neanche potuto esibirsi all'Ultra Music Festival di Miami per via del suo già avviato tour che sta tenendo occupato l'artista con molte date già sold out in tutto il mondo.

Mau5trap tuttavia non si fa attendere e, come promesso, lancia sul mercato la nuova compilation che racchiude tutto il meglio dei suoi artisti vecchi e nuovi e numerosi lavori di prestigio.

We Are Friends Vol. 6

Il ciclo discografico di mau5trap continua e quest'anno giunge al sesto capitolo. La compilation "We Are Friends Vol.6" è stata pubblicata il 25 Marzo 2017 (un giorno in ritardo rispetto alla data originale) e, come già anticipato dall'etichetta, contiene alcuni lavori dei più importanti esponenti dell'etichetta dicografica dei quali deadmau5, No Mana, Blue Mora, Matt Lange e BlackGummy che, tra tutti, spiccano maggiormente.

La Compilation

La raccolta di 21 brani inediti di artisti più e meno conosciuti probabilmente sarà una piccola parte dei set che deadmau5 intende suonare durante le date del suo nuovo tour, uniti ad alcuni dei maggiori successi del dj canadese tratti dall'ultimo album W:/2016ALBUM/ ed il tutto mixato ai buon vecchi classici di mau5. Tra le proposte è presente anche il già anticipato remix di NemesiZ per deadmau5 (che ha vinto il contest lanciato dalla label su Splice) oltre che alla curiosa collaborazione tra ATTLAS e lo stesso deadmau5.

Ecco un minimix di tutte le tracce della compilation:

TRACKLIST We Are Friends Vol. 6:

deadmau5 - Polaris deadmau5 & ATTLAS - bad at titles ATTLAS - The Machinery Chewed BlackGummy - Descent (VIP) Blue Mora - Noi Dom Kane - Low Pass Friends Drafts - Eyes Shut EDDIE - No Time Enzo Bennet - As Tave Myliu HolyU - Hidden Lines Monstergetdown - maybe nothing Neus - Fat Machine No Mana - Laser Beam Notaker - Abyss Oliver Winters - Stand Your Ground Rinzen - Renegade Robert Oaks - It's Coming SevenDoors - To the Depth Tinlicker - As We Wake ATTLAS - Burned (Matt Lange Remix) deadmau5 Feat. Grabbitz - let go (NemesiZ Remix)

Sul sito ufficiale di mau5trap si possono trovare tutti i link per ascoltare/acquistare "We Are Friends Vol. 6"