Per le migliaia di persone che non sono riuscite ad avere il biglietto per Tomorrowland non c’è da temere. In giro per il mondo le alternative ci sono e sono tante, una per ogni gusto. Ecco sotto le 20 migliori per chi si vuole godere un po’ di musica elettronica e ascoltarsi i suoi artisti preferiti. Alla faccia di Tomorrowland.

Ultra Europe

14-16 Luglio 2017, Split, Croazia

Il Miami Ultra Music Festival ha portato le sue sonorità, i suoi beats e i suoi dj in Europa, per una settimana di musica elettronica fra stadi, spiagge e party in barca.

Ultra Music Festival

24-26 Marzo 2017, Miami, USA



L’Ultra Music Festival originale è quello che si tiene a Miami e che ancora la fa da padrone nella scena dance statunitense. È probabilmente il festival che meno vi far rimpiangere il non essere potuti andare al Tomorrowland

ParookaVille

21-23 Luglio 2017, Weeze, Germania

Grandi attese e aspettative anche per questa festa nel cuore dell’estate tedesca. Il ParookaVille si è dato molto da fare negli ultimi due anni per creare un evento di livello con grandi line up ed una location unica.

Creamfields

24-27 Agosto 2017, Daresbury, UK

Tutti gli ingredienti per un’ottima miscela di musica elettronica si trovano a Creamfields. Qui si amalgamano suoni per tutti i gusti, e quindi una perfetta alternativa al Tomorrowland.

Electrobeach Music Festival

13-15 Luglio 2017, Le Barcarès, Francia

Fantastico e originale festival che si affaccia sul mare nel sud della Francia, famoso anche per le chiatte ancorate alla terraferma che costituiscono parte dello stage. David Guetta e Martin Garrix saranno fra i prossimi ospiti.

Don't Let Daddy Know Amsterdam

3-4 Marzo 2017, Amsterdam, Paesi Bassi

Come non mancare ad un party EDM ad Amsterdam per questo evento che nasce ad Ibiza per essere poi trasportato fra i mulini a vento. Il DLDK è ormai famoso al mondo per la sua line up e l’eccellenza dell’impianto dell’Amsterdam Ziggo Dome in cui è ospitato.

World Club Dome

2-4 Giugno 2017, Frankfurt, Germania

Ben dodici stage disposti all’interno della Commerzbank-Arena di Francoforte fanno di questo evento uno spettacolo da non perdere. I nomi dei dj non sono ancora stati annunciati, ma ci si aspetta grandi firme come quelle degli altri anni.

A State of Trance Festival Utrecht

18 Febbraio 2017, Utrecht, Paesi Bassi





A pochi passi da Amsterdam prende piede il festival perfetto per gli scalmanati di musica trance. A guidare la squadra di dj, Armin van Buuren, seguito da Aly & Fila, Vini Vici e MaRLo, per dare vita alla festa che nasce dal leggendario show che veniva trasmesso per radio. Preparatevi a ballare fino alle sei del mattino.

We Are FSTVL

27-28 Maggio 2017, Upminster, UK

Spostiamoci appena fuori dal continente per raggiungere il Regno Unito e il suo We Are FSTVL, un punto di riferimento per musicisti e fan EDM ed un luogo incredibile messo in piedi per l’occasione.

Airbeat One Festival

13-16 Luglio 2017, Neustadt-Glawe, Germania

Tiesto, Armin van Buuren, Axwell ^ Ingrosso, ma anche Dimitri Vegas & Like Mike si uniranno all’Airbeat One in Germania, un luogo dove la line up sanno bene come farla.

Let It Roll Open Air

3-5 Agosto 2017, vicino Praga, Repubblica Ceca

È il più grande festival di drum and bass al mondo, gli amanti del genere non possono certo perderselo. Caratteristica del Let It Roll sono degli stage immensi e la capacità di richiamare a sé alcuni fra le più grandi firme del genere.

Hideout Festival

26 Giugno – 1 Luglio 2017, Novalja, Croazia

Se volete unire una piacevole e rilassante vacanza al mare con una voglia sfrenata di ballare e far festa, non vi resta che andare all’Hideout Festival, nell’isola croata di Pag. Nel 2016 qui si sono riuniti artisti come Andy C, Joris Voorn, The Martinez Brothers e Jamie Jones.

Insane Festival

6 Maggio 2017, Toulouse, Francia:

Angerfist, Vini Vici e Rødhåd sono i nomi già inseriti nella line up di questo festival al Parc des Expos a Tolosa, dove vanno in scena house, techno e hardstyle.

Nature One

4-6 Agosto 2017, Kastellaun, Germania

Uno dei festival storici, il Nature One è in grado di catturarvi non solo con nomi di una certa rilevanza, tra cui Sven Vath e Paul van Dyk attesi per quest’anno, ma anche con i giochi di luce spettacolari con cui si è reso famoso ed un…missile NATO a fare da sfondo.

Annie Mac Presents… Lost & Found

13-16 Aprile 2017, Malta

Nella sperduta isola di Malta non c’è solo bel mare, spiagge e solo, ma anche uno dei festival che ha rappresentato uno dei punti più alti della stagione elettronica del 2015. Un ottimo break di primavera, per chi ne ha la possibilità

EXIT Festival

6-9 Luglio 2017, Novi Sad, Serbia

Un bel viaggetto nei Balcani ci fa arrivare all’EXIT festival, dove si mischiano EDM, techno, house, pop e, per non farsi mancare niente, anche un po’ di rock. Per chi proprio non vuole perdersi nulla, a pochi giorni dall’EXIT parte il Sea Dance, sulla costa del Montenegro.

Ostend Beach Dance Festival

8-9 Luglio 2017, Ostend, Belgio

Un’atmosfera meno megalomane e più intima è quella dell’Ostend Beach Dance Festival, che trova posta lungo la costa nord del territorio belga. Sven Vath è venuto a suonare qui l’anno scorso, mentre per quest’anno il primo nome annunciato è quello di Green Velvet.

MAYDAY Dortmund

30 Aprile 2017, Dortmund, Germania

Il MAYDAY è forse uno dei party techno più famosi in Europa, anche grazie alla sua longevità che ormai dura da quasi venticinque anni. Non nel cuore dell’estate, pe cui un prefetto stacco per godersi un po’ di primavera.

MEO Sudoeste

1-5 Agosto 2017, Zambujeira do Mar, Portogallo

Spostandoci un po’ da centro e nord Europa, ecco che troviamo il MEO Sudoeste, festival che si tiene sulla costa del Portogallo, che per quest’anno ha già reclutato Martin Garrix, The Chainsmokers e Jamiroquai.

Electrisize Festival

11-12 Agosto 2017, Erkelenz, Germania

È possibile fare un bel rave in un vecchio monastero? A quanto pare sì, e ci hanno già pensato quelli dell’Electrisize Festival, dove la musica elettronica la fa da padrone, dalla deep house all’hardstyle.

