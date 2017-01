Sarà un'annata da urlo tra le colline delle Fiandre, soprattutto nella seconda metà di luglio. Esatto, non si tratta del solito weekend: Tomorrowland torna sui passi che già scelse di compiere nel 2014, quando distribuì la sua offerta musicale su un periodo più ampio. Anche per l'edizione 2017, a distanza di tre anni dall'ultima volta, Boom ospiterà il festival più spettacolare d'Europa su due weekend. L'ultimo step dell'organizzazione, in mero ordine di tempo, è quello dell'annuncio degli stages.

Tante novità rispetto agli scorsi appuntamenti, con tanti nuovi palchi, ritorni graditissimi e conferme dopo il successo ottenuto negli ultimi anni. Si riparte dai tasselli storici del Belgio, sia per quel che riguarda l'ambito EDM sia in materia techno: Steve Aoki punterà ancora su Dim Mak, Laidback Luke avrà Super You & Me, il brand Yellow Claw porta in scena Barong Family. Ma anche Dave Clarke, Jamie Jones e Solomun, senza dimenticare Adam Beyer con il finissimo palco Drumcode. A questi si aggiungono, ovviamente, gli stages delle labels più rinomate del panorama house: Afrojack, Axwell, Lost Frequencies, Mark Knight, Oliver Heldens, Sebastian Ingrosso e Robin Schulz potranno contare sulle loro creature anche al di fuori dell'esibizione sul Main Stage.

I graditi ritorni, invece, saranno I Love Techno e Trance Energy, che tornano ad arricchire il piano musicale di Tomorrowland dopo tanti, troppi anni di assenza. Soffermandosi sui nomi, poi, l'attenzione si concentra su tre personalità di spicco: Armin Van Buuren disporrà del suo ASOT Stage, Eric Prydz rilancerà con Pryda, ma soprattutto Martin Garrix farà leva sulla sua STMPD RCRDS per il suo personalissimo palco, per il primo anno a Boom da numero uno di DJMag. Riflettori puntati ancora sulla techno con Maceo Plex, che porta il Mosaic tra le componenti più intriganti del festival, ma anche Richie Hawtin avrà voce in capitolo: PLAYDifferently Stage per un po' d'esperienza da insegnare ai più giovani.

Tre novità di spicco animeranno i weekend di Tomorrowland, portando lo spirito barcelonista e ibizenco da un lato e quello americano dall'altro. Esordio assoluto per Elrow e Ants, che dalla Spagna contribuiscono a dare una ventata di pura estate in stile clubbing. All Day I Dream, invece, è l'idea di Lee Burridge, che porta nelle Fiandre lo spettacolo del Burning Man. Completa la carrellata di palchi quello della Spinnin' Records, seguito dal The Masquerade di Claptone e dall'accoppiata Netsky-Monstercat, per gli ultimi due nomi da tenere d'occhio nella panoramica belga.

Amicorum Spectaculum è il tema del 2017, interpretato anche come slogan di presentazione per la fase degli stages. 21, 22 e 23 luglio, ma anche 28, 29 e 30: sei giorni di Tomorrowland, come se fossero due edizioni in una, per uno sforzo logistico e soprattutto finanziario che scaccia la crisi di un anno, il 2016, con i suoi alti e bassi. Lo spettacolo è già cominciato.