Manca ancora un bel po', ma uno dei festival più belli e affascinanti della Terra sta tornando. Sogno e desiderio di milioni di amanti nel mondo, Il Tomorrowland quest'anno sarà doppiamente speciale, visto che si svolgerà in 2 week-end consecutivi, 21-22-23 e 28-29-30 di luglio, così come avvenne nel 2014 in occasione della decima edizione del festival.

Chi segue da sempre le vicende del festival belga, sa bene che ogni anno c'è un cambio di tema simbolo, che va a caratterizzare ogni aspetto di esso, dai manifesti, alla disposizione di stile fino al glorioso Mainstage, un vero e proprio tempio per chi ama la musica elettronica, con dimensioni ciclopiche da far letteralmente rimanere a bocca aperta. Dai vari social è stato intuibile che ci sarà qualcosa di davvero rivoluzionario, dove si può notare subito il tema principale, simbolizzato dalle parole "Amicorum Spectaculum"