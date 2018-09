Il gioco di squadra è l'elemento essenziale di Diplo. Dopo le "varie" crew create attraverso Jack Ü con Skrillex, Major Lazer, e la recentissima LSD con Sia e Labrinth, da quest'estate ha presentato un nuovo brand dalle influenze prettamente house insieme a Mark Ronson, creando i Silk City. Un progetto inaspettato, che ha sorpreso l'intero panorama, a partire dal primo loro singolo "Only Can Get Better" con il vocal di Daniel Merriweather, fino alle collaborazioni con Desiigner, GoldLinke Mapei.

Il duo, che a quanto pare non è assolutamente in carenza di sorprese, al punto da rilasciare un brano che già dal titolo si preannuncia una hit mondiale, in collaborazione con la reginetta dei record britannica Dua Lipa!

Dopo vari mesi di ipotesi, tra le foto dei 2 insieme in studio sui social, è arrivato l'annuncio ufficiale del rilascio su tutte le piattaforme e subito con il videoclip. La bellissima classe 1995 non è nuova al mondo della musica elettronica, dopo il featuring con Martin Garrix e la sua incredibile performance al Tomorrowland lo scorso luglio (la prima cantante in assoluto nel festival belga), e questa ennesima uscita promette già benissimo per la stagione autunnale. Ascolta Electricity qua sotto!