CLUBLIFE by Tiësto Podcast 578 - First Hour

[01:38] Tim Berg - Bromance (Avicii Arena Mix) [PINKSTAR]

[04:35] Avicii & Sebastien Drums - My Feelings For You [VICIOUS]

[08:13] Tom Hangs ft. Shermanology - Blessed (Avicii Edit) [SPINNIN']

[10:37] Avicii - Sweet Dreams (Avicii Swede Dreams Mix) [JOIA]

[14:51] Avicii ft. Andreas Moe - Fade Into Darkness (Vocal Mix) [LE7ELS]

[19:23] Avicii - Levels [LE7ELS]

[23:49] Avicii ft. Salem Al Fakir - Silhouettes [LE7ELS]

[26:40] Avicii vs. Eric Turner - Dancing In My Head (Tom Hangs Remix) [CAPITOL]

[29:35] Avicii & Nicky Romero ft. Noonie Bao - I Could Be The One [LE7ELS]

[32:13] Avicii - X You [FREE]

[35:40] Avicii ft. Aloe Blacc - Wake Me Up [PRMD/ISLAND]

[37:35] Avicii ft. Salem Al Fakir - You Make Me [MIXMASH/ISLAND]

[39:11] Avicii ft. Dan Tyminski - Hey Brother [PRMD/ISLAND]

[41:35] Avicii ft. Audra Mae - Addicted To You [PRMD/ISLAND]

[43:55] Avicii ft. Nile Rodgers & Adam Lambert - Lay Me Down [PRMD]

[46:09] Avicii ft. Linnea Henriksson - Hope There's Someone (Avicii By Avicii) [PRMD]

[49:20] Coldplay - A Sky Full Of Stars [PARLOPHONE]

[53:40] Avicii ft. Simon Aldred - Waiting For Love [PRMD]

[56:20] Avicii ft. Sterling Fox - Talk To Myself [PRMD]

[60:27] Avicii ft. Celeste Waite - Touch Me [PRMD]

[63:30] Avicii ft. Zak Abel - Ten More Days [PRMD]

[67:21] Avicii ft. Alex Ebert - For A Better Day [PRMD]

[70:33] Avicii ft. Zac Brown Band - Broken Arrows [PRMD]

[72:48] Avicii ft. Chris Martin - True Believer [PRMD]

[76:21] Avicii ft. Noonie Bao - City Lights [PRMD]

[80:49] Avicii - Pure Grinding [PRMD]

[83:33] Avicii ft. Gavin Degraw - Sunset Jesus [PRMD]

[87:44] Avicii ft. Matisyahu & Wyclef Jean - Can't Catch Me [PRMD]

[91:40] Avicii ft. Daniel Adams-Ray - Somewhere in Stockholm [PRMD]

[94:53] Avicii ft. Wayne Hector - Trouble [PRMD]

[97:38] Avicii ft. Alessandro Cavazza - Gonna Love Ya [PRMD]

[99:51] Avicii vs. Conrad Sewell - Taste The Feeling [UNIVERSAL]

[102:14] Otto Knows ft. Avicii & LP - Back Where I Belong [WARNER SWEDEN]

[104:59] Avicii ft. Vargas & Lagola - Friend of Mine [UNIVERSAL]

[107:32] Avicii ft. Billy Raffoul - You Be Love [UNIVERSAL]

[109:00] Avicii ft. AlunaGeorge - What Would I Change It To [UNIVERSAL]

[111:52] Sandro Cavazza - So Much Better (Avicii Remix) [UNIVERSAL]

[114:29] Avicii ft. Rita Ora - Lonely Together [UNIVERSAL]

[117:19] Avicii ft. Sandro Cavazza - Without You [UNIVERSAL]