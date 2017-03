In onda direttamente dal loro canale facebook la nuova premiere del videoclip di I Love You, l'ultima traccia rilasciata da Axwell Λ Ingrosso a febbraio. Un lavoro annunciato come prossimo all'uscita, con questa anticipazione di 30 secondi.

Axwell Λ Ingrosso stanno mettendo ancora più a frutto i loro sforzi, negli ultimi tempi. Riuniti da poco con il loro ex manager Amy Thomson, il duo svedese ha portato avanti un restyling del logo e iniziato a vendere merchandising ai suoi fan. Piccoli cambi di rotta in ottica marketing.

L'attività sui social, in questo contesto, non poteva certo mancare. Axwell Λ Ingrosso avevano usato i loro profili per l'anticipazione di questo video. Lo hanno lanciato attraverso facebook live ieri sera. Ma già 24 ore prima ne avevano dato l'annuncio, e i fan si erano già messi 'in coda' pronti a collegarsi al momento giusto.

Nel video in questione Axwell Λ Ingrosso si muovono un po' verso l'hip hop, seguendo i vocals dello special guest Kid Ink. Il videoclip, diretto da Colin Tilley, è nel più puro stile americano, alla Fast 'n' Furious. Donne seminude e sensuali e macchine veloci.

Non solo videoclip in uscita tra le novità. Per la coppia di dj svedese ci sono in vista grandi progetti, e molto prossimi. Il 18 marzo arriverà il loro New York Show al Brooklyn's Depot 52. Subito dopo li attenderà l'Ultra Music Festival di Miami.